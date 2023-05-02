Королев Владимир Семенович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Королев
- Имя
- Владимир
- Отчество
- Семенович
- Дата исполнения приговора
- 08 сентябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 188
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6592. КОРОЛЕВ ВЛАДИМИР СЕМЕНОВИЧ, 26 л., Иркутск. у., Усть-Балейск. в., с. Александровского, Иркутск. Губсуд, Ст. 143, лиш. св. 1 г. 6 м., Исп. 8 сент. 923.
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