Гаврилов Афанасий Гаврилович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гаврилов
- Имя
- Афанасий
- Отчество
- Гаврилович
- Дата исполнения приговора
- 21 февраль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 46
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13980. ГАВРИЛОВ, АФАНАСИЙ ГАВРИЛОВИЧ, 26 л. Гр. Порховск. у., Михайловск. в.; — Н. С. Московско-Заставск. р. 1 отд. г. Петрограда. Спекуляц., лиш. св. 3 г. Исп. 21 февр. 920.
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