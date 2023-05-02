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Жарков Семен Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Жарков
Имя
Семен
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
08 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 131
Источник
Скан
Оригинальная запись
4584. ЖАРКОВ СЕМЕН АЛЕКСЕЕВИЧ, 19 л., Зарайск. у., Белоомутск. в., с. Семенские Борки. В. Т. Триб. Западн. окр. Ст. 180 п. «ж», лиш. св. 3 г. Исп. 8 мая 923.

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