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Писков Иван Никифорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Писков
Имя
Иван
Отчество
Никифорович
Дата исполнения приговора
07 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 218
Источник
Скан
Оригинальная запись
7724. ПИСКОВ ИВАН НИКИФОРОВИЧ, 38 л., 2-го Донск. окр., ст. Степано-Разинск., х. Тормосина. Бывш. Царицынск. Губсуд. Ст. 106 ч. 1, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 7 окт. 923.

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