Чириков Степан Семенов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чириков
- Имя
- Степан
- Отчество
- Семенов
- Дата исполнения приговора
- 30 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 452
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141264. ЧИРИКОВЪ, СТЕПАНЪ СЕМЕНОВЪ. К. Николаев. у., в. и с. Давыдовки, 18 л.; — Самарск. О. С. 27 Апр. 909, 2 п. 134, 135, 140, 149, 152, 977, 1647 и 2 ч. 1649 У., тюр. 2 г. Исп. 30 Окт. 909.
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