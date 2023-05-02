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Лавриков Степан Яковлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лавриков
Имя
Степан
Отчество
Яковлевич
Дата исполнения приговора
13 февраль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 222
Источник
Скан
Оригинальная запись
7825. ЛАВРИКОВ СТЕПАН ЯКОВЛЕВИЧ, 38 л., Елатомск. у., Паташевск. г., д. Олошко. В. Т. Триб. Кавказск окр. Ст. 108, лиш. св. 1 г. Исп. 13 февр. 923.

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