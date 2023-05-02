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Кузвачев Ефим Степанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кузвачев
Имя
Ефим
Отчество
Степанович
Дата исполнения приговора
17 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 207
Источник
Скан
Оригинальная запись
7275. КУЗВАЧЕВ ЕФИМ СТЕПАНОВИЧ, 28 л., Кунгурск. у., Ленченск. в., с. Колпашникова. Пермск. Губсуд. Ст. 64, лиш. св. 3 г. Исп. 17 апр. 923.

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