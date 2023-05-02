Артеменко Даниил Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Артеменко
- Имя
- Даниил
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 08 июнь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 18
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129615. АРТЕМЕНКО, ДАНІИЛЪ Андреевъ. К. Черкасск. у., в. и м. Городища, 18 л.; — М. С. 12 уч. г. Кіева, 169 М., тюр. 5 м. Исп. 8 Іюня 909. | 909 1036 169 М. | 907 г. М. С. 12 уч. г. Кіева, за кражу—арестъ 1 ½ м.
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