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Артеменко Даниил Андреев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Артеменко
Имя
Даниил
Отчество
Андреев
Дата исполнения приговора
08 июнь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 18
Источник
Скан
Оригинальная запись
129615. АРТЕМЕНКО, ДАНІИЛЪ Андреевъ. К. Черкасск. у., в. и м. Городища, 18 л.; — М. С. 12 уч. г. Кіева, 169 М., тюр. 5 м. Исп. 8 Іюня 909. | 909 1036 169 М. | 907 г. М. С. 12 уч. г. Кіева, за кражу—арестъ 1 ½ м.

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