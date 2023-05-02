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Шалатонин Степан Сергеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шалатонин
Имя
Степан
Отчество
Сергеевич
Дата исполнения приговора
02 декабрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 366
Источник
Скан
Оригинальная запись
13528. Шалатонин Степан Сергеевич, 32 л., рд. в. Могилевск. г., Горицк. у. Холднянск. в., д. Горельки. Брянск. Губсуд. Ст. ст. 109, 1 ч. 113, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 2 дек. 926.

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