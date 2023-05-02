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Хацац Асланбий Тличичевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хацац
Имя
Асланбий
Отчество
Тличичевич
Дата исполнения приговора
04 апрель 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 375
Источник
Скан
Оригинальная запись
12872. ХАЦАЦ АСЛАНБИЙ ТЛИЧИЧЕВИЧ, 24 л., Псекубск. окр., аула Канчукохабль. Адыгейск. Облсуд. Ст. ст. 143, 160, лиш. св. 5 л. П. в. з. с. 4/ІѴ—24.

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