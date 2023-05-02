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Кушнаренко Иван Афанасьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кушнаренко
Имя
Иван
Отчество
Афанасьевич
Дата исполнения приговора
23 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 221
Источник
Скан
Оригинальная запись
7791. КУШНАРЕНКО ИВАН АФАНАСЬЕВИЧ, 23 л., г. Иркутска. Иркутск. Губсуд. Ст. ст. 76 ч. 1, 184 ч. 2, расстрел, по амн. замен, лиш. св. 10 л. Исп. 23 мая 923.

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