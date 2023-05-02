Кушнаренко Иван Афанасьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кушнаренко
- Имя
- Иван
- Отчество
- Афанасьевич
- Дата исполнения приговора
- 23 май 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 221
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7791. КУШНАРЕНКО ИВАН АФАНАСЬЕВИЧ, 23 л., г. Иркутска. Иркутск. Губсуд. Ст. ст. 76 ч. 1, 184 ч. 2, расстрел, по амн. замен, лиш. св. 10 л. Исп. 23 мая 923.
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