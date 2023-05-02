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Кениг Фридрих Карлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кениг
Имя
Фридрих
Отчество
Карлович
Дата исполнения приговора
09 июль 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 131
Источник
Скан
Оригинальная запись
4542. КЕНИГ ФРИДРИХ КАРЛОВИЧ, 18 л., г. Марксштадта. Главсуд Немц.-Поволжья АССР. Ст. ст. 16, 143, лиш. св. 1 г. 6 д. П. в. з. с. 9/ѴІІ—24. 

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