Лаженицын Федор Афанасьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лаженицын
- Имя
- Федор
- Отчество
- Афанасьевич
- Дата исполнения приговора
- 10 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 223
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7851. ЛАЖЕНИЦЫН ФЕДОР АФАНАСЬЕВИЧ, 26 л., Орловск. у., Елганск. в., поч. Зевахинского. Вятск. Губсуд. Ст. 180 п. «ж», лиш. св. 4 г. 9 м. 10 д. и пор. пр. 5 л. Исп. 10 окт. 923.
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