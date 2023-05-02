Филей Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФилей Анна

Филей Анна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Филей
Имя
Анна
Дата исполнения приговора
13 июль 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 425
Источник
Скан
Оригинальная запись
140529. ФИЛЕЙ, АННА (внѣбр.). К. Рѣчицк. у., Гарвольск. в., д. Дюрдева, 21 г.; — Кіевск. О. С., 149 и 3 п. 1 ч. 1649 У., съ лиш. ос. пр. тюр. 1 г. Исп. 13 Іюля 909. | 906 73929 169 М.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close