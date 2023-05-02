Филей Анна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Филей
- Имя
- Анна
- Дата исполнения приговора
- 13 июль 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 425
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140529. ФИЛЕЙ, АННА (внѣбр.). К. Рѣчицк. у., Гарвольск. в., д. Дюрдева, 21 г.; — Кіевск. О. С., 149 и 3 п. 1 ч. 1649 У., съ лиш. ос. пр. тюр. 1 г. Исп. 13 Іюля 909. | 906 73929 169 М.
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