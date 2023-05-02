Башмак Федор Тарасов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Башмак
- Имя
- Федор
- Отчество
- Тарасов
- Дата исполнения приговора
- 19 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 31
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45161. БАШМАКЪ, ФЕДОРЪ ТАРАСОВЪ. К. Рѣчицк. у., Холмечск. в., д. Михаловки, 23 л.; — 3. Н. 7 уч. Рѣчицк. у., 169 и 4 п. 170 М., тюр. 1 г. Исп. 19 Мая 905.
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