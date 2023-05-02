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Гинц Густав Иванов-Готфридов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гинц
Имя
Густав
Отчество
Иванов-Готфридов
Дата исполнения приговора
20 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 64
Источник
Скан
Оригинальная запись
46056. ГИНЦЪ, ГУСТАВЪ ИВАНОВЪ-ГОТфридовъ. К. Лодзин. у., гм. Новосольна, д. Аитоновъ-Сикова, 39 л.; — М. С. 13 уч. г. Лодзи, 170¹ М., тюр. 6 м. Исп. 20 Мая 905.

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