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Оглы Михаил Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Оглы
Имя
Михаил
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 188
Источник
Скан
Оригинальная запись
27300. ОГЛЫ, МИХАИЛ ИВАНОВИЧ, 25 л. Персидск. п.; — Н. С. 6 уч. г. Омска Кража, лиш. св. 1½ г., с зач. 1 г. и 4 м. пр. з. условно.

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