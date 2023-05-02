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Куприянов Никанор Евграфович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Куприянов
Имя
Никанор
Отчество
Евграфович
Дата исполнения приговора
09 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 216
Источник
Скан
Оригинальная запись
7621. КУПРИЯНОВ НИКАНОР ЕВГРАФОВИЧ, 34 л., Ковровск. у., Вознесенск. в., д. Филино. В. Т. Триб. Северо-Восточн. окр. Ст. 180 п. «е», лиш. св. 1 г. и пор. пр. 2 г. Исп. 9 сент. 923.

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