Куприянов Никанор Евграфович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Куприянов
- Имя
- Никанор
- Отчество
- Евграфович
- Дата исполнения приговора
- 09 сентябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 216
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7621. КУПРИЯНОВ НИКАНОР ЕВГРАФОВИЧ, 34 л., Ковровск. у., Вознесенск. в., д. Филино. В. Т. Триб. Северо-Восточн. окр. Ст. 180 п. «е», лиш. св. 1 г. и пор. пр. 2 г. Исп. 9 сент. 923.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.