Блануцин Василий Пантелеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Блануцин
- Имя
- Василий
- Отчество
- Пантелеевич
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 26
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13304. БЛАНУЦИН, ВАСИЛИЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ, 22 л. Гр. Омск. у., Павлоградск. в., с. Уманского; — Н. С. 5 уч. Омск. у. Варка самог., пр. р. 5 л. условно, с конф. имущ. Исп. 31 ацг. 920.
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