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Архипов Ефим Сильвестров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Архипов
Имя
Ефим
Отчество
Сильвестров
Дата исполнения приговора
18 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 18
Источник
Скан
Оригинальная запись
129639. АРХИПОВЪ, ЕФИМЪ сильвестровъ. К. изъ сс.-п. Краснояр. у., Сухобузимск. в., с. Шелинскаго, 53 л., рд. 2 Донск. окр., въ ст. Нагавской; — М. С. 7 уч. 1 Донск. окр. 14 Марта 909, 169, 2 и 4 п. 170 М., тюр. 8 м. Исп. 18 Окт. 909. | 98 49710 1641 У. | 85 59716 149 М. | 97 17253 170 М.

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