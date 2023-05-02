Архипов Ефим Сильвестров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Архипов
- Имя
- Ефим
- Отчество
- Сильвестров
- Дата исполнения приговора
- 18 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 18
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129639. АРХИПОВЪ, ЕФИМЪ сильвестровъ. К. изъ сс.-п. Краснояр. у., Сухобузимск. в., с. Шелинскаго, 53 л., рд. 2 Донск. окр., въ ст. Нагавской; — М. С. 7 уч. 1 Донск. окр. 14 Марта 909, 169, 2 и 4 п. 170 М., тюр. 8 м. Исп. 18 Окт. 909. | 98 49710 1641 У. | 85 59716 149 М. | 97 17253 170 М.
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