Ойюя Карл Теннов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ойюя
- Имя
- Карл
- Отчество
- Теннов
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 182
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 34208. ОЙЮЯ, КАРЛЪ ТЕННОВЪ (ОНЪ ЖЕ Оюя и Оіюя). К. Юрьевск. у., Лепенск. в., 16 л., рд. въ г. Юрьевѣ; — Рижск. О. С. (въ 3 р.), 152, 1642 и 1 ч. 1647 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 г. Исп. 16 Карта 905. | 904 7094 169 М. | 903 80373 169 М.
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