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Гребнев Герасим Андреев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гребнев
Имя
Герасим
Отчество
Андреев
Дата исполнения приговора
27 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 71
Источник
Скан
Оригинальная запись
46246. ГРЕБНЕВЪ, ГЕРАСИМЪ АНДРЕЕВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Бронницк. у., Михалевск. в., с. Алешиной Слободы, 45 л.; — Москов. О. С., 1647 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 8 м. Исп. 27 Мая 905.

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