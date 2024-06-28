Гребнев Герасим Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гребнев
- Имя
- Герасим
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 27 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 71
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46246. ГРЕБНЕВЪ, ГЕРАСИМЪ АНДРЕЕВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Бронницк. у., Михалевск. в., с. Алешиной Слободы, 45 л.; — Москов. О. С., 1647 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 8 м. Исп. 27 Мая 905.
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