Круглов Александр Александрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Круглов
- Имя
- Александр
- Отчество
- Александрович
- Дата исполнения приговора
- 29 сентябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 114
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16223. КРУГЛОВ, АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, 19 л. Гр. Камышинск. у., Касторинск. в. и с.; — Н. С. 6 уч. Кавказск. отд. Кража, лиш. св. 1½ г. Исп. 29 сент. 920.
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