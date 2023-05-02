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Журавлев Митрофан Степанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Журавлев
Имя
Митрофан
Отчество
Степанович
Дата исполнения приговора
14 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 135
Источник
Скан
Оригинальная запись
4709. ЖУРАВЛЕВ МИТРОФАН СТЕПАНОВИЧ, 25 л., Полоцк. у., Володарск. в., д. Дубины. Н. С. 3 уч. Полоцк. у. Ст. ст. 150, 196 и 220, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 14 дек. 923.

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