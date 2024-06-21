Огнев Федор Тарасов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Огнев
- Имя
- Федор
- Отчество
- Тарасов
- Дата исполнения приговора
- 11 январь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 221
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 43669. ОГНЕВЪ. ФЕДОРЪ ТАРАСОВЪ. К. Малоярославецк. у., Овчинниковск. в., д. Каншина, 18 л.; — Москов. О. С. 4 п. 134, 135, 140 и 1643 У., тюр. 1½ г. Исп. 11 Янв. 907. | 905 62998 169 М. | 905 34193 169 М.
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