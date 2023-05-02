Раков Леонид Георгиевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Раков
- Имя
- Леонид
- Отчество
- Георгиевич
- Дата исполнения приговора
- 29 ноябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 183
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18523. РАКОВ, ЛЕОНИД ГЕОРГИЕВИЧ, 20 л. Гр. Спасск. у., Кирицк. в. и с.; — Н. С. Смольн. р. 1 отд. г. Москвы. Кража, лиш. св. 9 м., по амн. нак. сокр. на ⅔. Исп. 29 нояб. 920.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.