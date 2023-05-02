Кузьменко Арсений Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кузьменко
- Имя
- Арсений
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 13 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 187
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 95543. КУЗЬМЕНКО, АРСЕНІЙ ВАСИЛЬевъ, 21 г. Мщ. г. Керчи; — Симферопольск. О. С., 28 Марта 911, 16¹, 169 и 8 п. 170 М., по сов. съ приг. Г. С. 1 уч. г. Керчи отъ 13 Нояб. 910 г. (2 ч. 31 М., арестъ 1 м.), тюр. 9 м., съ зач. 4 м. предв. заключ. Исп. 13 Мая 911. | 910 2092 172 М. (укрыв.). | 908 60959 169 М.
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