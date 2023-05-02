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Поваренков Сергей Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Поваренков
Имя
Сергей
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
19 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 220
Источник
Скан
Оригинальная запись
7792. ПОВАРЕНКОВ СЕРГЕЙ ФЕДОРОВИЧ, 26 л., Кадниковск. у., Ухтомск. в. Н С. 1 р. Даниловск. у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1½ г. Исп. 19 марта 923.

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