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Угрюмов Петр Никифорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Угрюмов
Имя
Петр
Отчество
Никифорович
Дата исполнения приговора
01 июль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 283
Источник
Скан
Оригинальная запись
9810. УГРЮМОВ ПЕТР НИКИФОРОВИЧ, 21г., Троицк. окр. Коельск. р., с. Овякина. Н. С. Деж. кам. г. Челябинска. Ст. 92а, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 1/ѴІІ—26.

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