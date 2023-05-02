Черванов Сергей Епифанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Черванов
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Епифанов
- Дата исполнения приговора
- 12 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 447
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141122. ЧЕРВАНОВЪ, СЕРГѢЙ ЕПИФАНОВЪ (онъ же Червонный). К. Трубчев. у., Красносельск. в., д. Колягина, 48 л.; — З. Н. 4 уч. Трубчев. у., 169, 170 и 172 М., тюр. 1 г. Исп. 12 Окт. 909. | 901 86865 170¹ М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.