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Черванов Сергей Епифанов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Черванов
Имя
Сергей
Отчество
Епифанов
Дата исполнения приговора
12 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 447
Источник
Скан
Оригинальная запись
141122. ЧЕРВАНОВЪ, СЕРГѢЙ ЕПИФАНОВЪ (онъ же Червонный). К. Трубчев. у., Красносельск. в., д. Колягина, 48 л.; — З. Н. 4 уч. Трубчев. у., 169, 170 и 172 М., тюр. 1 г. Исп. 12 Окт. 909. | 901 86865 170¹ М.

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