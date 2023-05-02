Гробельный Ян-Валентий Мартинов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гробельный
- Имя
- Ян-Валентий
- Отчество
- Мартинов
- Дата исполнения приговора
- 25 январь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 136
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18153. ГРОБЕЛЬНЫЙ, ЯНЪ-ВАЛЕНТІЙ Мартиновъ (онъ же Грабельный, Худицкій и Худзицкій), 38 л. Сс.-п. Кирен. у., Махтуйск. в., изъ к. Лодзин. у., гм. Радогощъ, рд. въ г. Сѣрадзѣ; — Петроков. О. С., 9 Дек. 910, 152 и 2 ч. 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 910 г. № 62996, кот. пост. по сов. съ приг., напеч. въ 910 г. № 17266, арест. отд. 3 г. Исп. 25 Янв. 911, счит. ср. съ 16 Дек. 909. | 908 76423 172 М. | 90 71490 1642 У. | 906 76428 1 ч. 1655 У. | 88 38909 169 М. | 901 72930 169 М. и У. о сс. 99 92046 У. о сс. | 88 3269 169 М. | 97 84666 313 У. и У. о сс., по сов. съ приг., напеч. въ 95 г. № 76788.
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