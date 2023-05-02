Смирнов Михаил Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Смирнов
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 23 июнь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 237
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28908. СМИРНОВ, МИХАИЛ ИВАНОВИЧ, 30 л. Гр. Новохоперск. у., Третьяковск. в., д. Соламы; — Н. С. 10 р. Новохоперск. у. Воронежск. окр. Изготовл. самог., пр. р. 1 г. Исп. 23 июня 920.
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