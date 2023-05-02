Крутых Григорий Кузьмич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Крутых
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Кузьмич
- Дата исполнения приговора
- 11 август 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 203
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7133. КРУТЫХ ГРИГОРИЙ КУЗЬМИЧ, 49 л., Козловск. у., Хмелевск. в., д. Марьино. В. Т. Триб. Кавказск. окр. Ст. 180а, лиш. св. 7 м. 5 д. и пор. пр. 3 г. Исп. 11 авг. 923.
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