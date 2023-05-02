Крутых Григорий Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрутых Григорий Кузьмич

Крутых Григорий Кузьмич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Крутых
Имя
Григорий
Отчество
Кузьмич
Дата исполнения приговора
11 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 203
Источник
Скан
Оригинальная запись
7133. КРУТЫХ ГРИГОРИЙ КУЗЬМИЧ, 49 л., Козловск. у., Хмелевск. в., д. Марьино. В. Т. Триб. Кавказск. окр. Ст. 180а, лиш. св. 7 м. 5 д. и пор. пр. 3 г. Исп. 11 авг. 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.