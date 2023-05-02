Негришенко Филипп Онисимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Негришенко
- Имя
- Филипп
- Отчество
- Онисимов
- Дата исполнения приговора
- 30 декабрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 311
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 27974. НЕГРИШЕНКО, ФИЛИППЪ ОНИСИМОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Кишинева, 20 л.; — Кишинев. О. С., 133, 140, 149, 285 и 2 ч. 286¹ У., по слож, съ нак. по приг., напеч. въ 907 г. № 51463, каторж. раб. 4 г. и 1½ м. Исп. 30 Дек. 908. | 906 5346 1647 У. | 904 16247 172 М. | 904 80992 174 М. | 905 58494 169 М.
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