Кузьмичева Евдокия Лаврентьевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кузьмичева
- Имя
- Евдокия
- Отчество
- Лаврентьевна
- Дата исполнения приговора
- 23 июнь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 212
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7461. КУЗЬМИЧЕВА ЕВДОКИЯ ЛАВРЕНТЬЕВНА, 23 л., Мензелинск. к., Богодаровск. в., с. Н.-Мазино. Н. С 2 уч. Мензелинск. к. Ст. 140, лиш. св. 1 г. Исп. 23 июня 923.
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