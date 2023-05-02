Евсеев Иван Архипов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Евсеев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Архипов
- Дата исполнения приговора
- 20 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 85
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46644. ЕВСѢЕВЪ, ИВАНЪ АРХИПОВЪ. К. Бугуруслан. у., Пригородной в., д. Карповки, 16 л.; — Г. С. г. Бугуруслана, 11, 13 и 169 М., тюр. 1½ м. Исп. 20 Мая 905.
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