Путина Феврсния Евстафьеина
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Путина
- Имя
- Феврсния
- Отчество
- Евстафьеина
- Дата исполнения приговора
- 13 октябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 209
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 27991. ПУТИНА, ФЕВРСНИЯ ЕВСТАФЬЕИНА, 20 л. Гр. Оханск. у., Сарапульск. в., д. Денисовки; — Н. С. 8 уч. г. Омска. Кража, лиш. св. 6 м. Исп. 13 окт. 920.
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