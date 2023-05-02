Горячев Арсений Аверьянов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Горячев
- Имя
- Арсений
- Отчество
- Аверьянов
- Дата исполнения приговора
- 23 декабрь 1910
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 128
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17945. ГОРЯЧЕВЪ, АРСЕНІЙ АВЕРЬЯновъ, 30 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Пензен. у., Оленевск. в., д. Никольскаго; — Пензен. О. С., 16 Нояб. 910, 152¹, 1641 и 1654 У., арест. отд. 5 л. Исп. 23 Дек. 910. | 908 102377 1651 У.
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