Леонов Евгений Лаврентьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Леонов
- Имя
- Евгений
- Отчество
- Лаврентьевич
- Дата исполнения приговора
- 07 август 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 128
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16682. ЛЕОНОВ, ЕВГЕНИЙ ЛАВРЕНТЬЕВИЧ, 20 л. Гр. Смоленск. у., Богородицк. в., с. Базолгоры; — П. С. 28 стр. б-на Вохр. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 7 авг. 920.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.