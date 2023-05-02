Юревич Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮревич Михаил

Юревич Михаил

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Юревич
Имя
Михаил
Дата исполнения приговора
24 январь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 541
Источник
Скан
Оригинальная запись
34588. юревичъ, Михаилъ (Дмитрій). Лиш. ос. пр. из мщ. д. Вилейки, 40 л., рд. въ Уграхъ, Россіенск. у.; — З. Н. 3 уч. Вилейск. у., 169 и 170 М., тюр. 1 г. Исп. 24 Янв. 909. | где м. прип. указ. ошибочно 95 110035 1655 У. | 91 12114 170 М. | 89 102185 170 М. | 86 91207 169 М.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.