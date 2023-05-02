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Кулешов Федор Семенович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кулешов
Имя
Федор
Отчество
Семенович
Дата исполнения приговора
05 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 214
Источник
Скан
Оригинальная запись
7525. КУЛЕШОВ ФЕДОР СЕМЕНОВИЧ, 19 л., г. Пятигорска. Н. С. 2 уч. Пятигорск. у. Ст. ст. 10 ч. 3, 160 п. «в», лиш. св. и пор. пр. 2 г. Исп. 5 окт. 923.

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