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Павлова Матрена Ивановна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Павлова
Имя
Матрена
Отчество
Ивановна
Дата исполнения приговора
23 июнь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 265
Источник
Скан
Оригинальная запись
9781. Павлова Матрена Ивановна, 19 л., Кингисеппск. у., Врудск. в., д. Ухоры. Н. С. 17 отд. г. Ленинграда. Ст. 180 п. "б", лиш. св. 1 г. 6 м. П. в. з. с. 23 июня 926.

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