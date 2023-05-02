Ремезов Ефим Николаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ремезов
- Имя
- Ефим
- Отчество
- Николаев
- Дата исполнения приговора
- 07 январь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 337
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 39445. ремезовъ, Ефимъ николаевъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Рязан. у., Троицк. в. и сл., 45 л., рд. Михайлов. у., Плахинск. в., въ с. Высокомъ; — Рязан. О. С., 152, 2 ч. 1655, 1659 и 1659¹ У., по сов. съ приг. Рязан. О. С., отъ 8 Янв. 907 г., арест. отд. 3½ г. Исп. 7 Янв. 908. | 904 91344 172 М. | 98 92547 977 У.
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