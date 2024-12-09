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Никитин Терентий Сергеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Никитин
Имя
Терентий
Отчество
Сергеев
Дата исполнения приговора
09 ноябрь 1908
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 315
Источник
Скан
Оригинальная запись
28090 НИКИТИНЪ, ТЕРЕНТІЙ СЕРГѢЕВЪ. К. Карсун. у., Юрловск. в., с. Папуза, 47 л.; — З. Н. 3 уч. Карсун. у. (въ 3 р.; 2 р. Вол. С), 169 М., тюр. 4 п. Исп. 9 Нояб. 908.

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