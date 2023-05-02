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Ашурбаев Батрыкуль

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ашурбаев
Имя
Батрыкуль
Дата исполнения приговора
08 январь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 23
Источник
Скан
Оригинальная запись
35440. АШУРБАЕВЪ, БАТРЫКУЛЬ. К. изъ сс. Тымовскаго, на остр. Сахалинѣ, окр., с. Соболей, 50 л., рд. Самаркандск. у., въ аулѣ Марреланѣ; — М. С. 2 уч. о Сахалина, 12, 1 п. 13, 3 п. 14 и 169 М., тюр. 4 м. Исп. 8 Янв. 909. | 86 Самаркандск. Обл. С. — за убійство, кат. раб. 17 л.

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