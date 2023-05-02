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Фомин Федор Григорьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фомин
Имя
Федор
Отчество
Григорьев
Дата исполнения приговора
29 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 428
Источник
Скан
Оригинальная запись
140611. ФОМИНЪ, ФЕДОРЪ ГРИГОРЬЕВЪ. К. Мценск. у., Городищенск. в., д. Степановой, 26 л.; — У. Чл. О. С., по Мценск. у. 7 Іюня 909, 1 п. 170¹ М., тюр. 1 г. Исп. 29 Сент. 909.

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