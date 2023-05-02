Алекпер-Оглы Насир
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Алекпер-Оглы
- Имя
- Насир
- Дата исполнения приговора
- 22 февраль 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 16
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44767. АЛЕКПЕРЪ-ОГЛЫ, НАСИРЪ. Под. с., жит. с. Аралыхбашкендъ, Сурмалинск. у., 24 л.; — М. С. Сурмалин. отд., 169 М., тюр. 6 м., съ уменьш. на ⅓ по Выс. маниф. 904 г. Исп. 22 Февр. 905.
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