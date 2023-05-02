Четвериков Григорий Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Четвериков
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 31 август 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 278
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 30262. ЧЕТВЕРИКОВ, ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ, 23 л. Гр. Богородск. у., Шелковск. в., д. Жаркова; — Н. С. 1 карбита г. Москвы. Наруш. караул. службы, лиш. св. 8 м. Исп. 31 авг. 920.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.