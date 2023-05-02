Громов Григорий Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Громов
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- 05 январь 1910
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 112
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 48850. ГРОМОВЪ, ГРИГОРІЙ МИХАЙЛОВЪ, 45 л. К. изъ сс. Балаган. у., в. и с. Зиминскаго, рд. Нижегород. г., Макарьев, у., Черсмисовск. в., въ с. Смолинѣ; — М. С. 1 уч. Читинск. О. С., 18 Дек. 909, 169 М., тюр. 3 м. исп. 5 Янв. 910. | предыдущие судимости 89 103591 1645 У. | 83 73211 169 М. | 88 19668 169 М.
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