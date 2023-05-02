Берзина Альма Вильгельмовна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Берзина
- Имя
- Альма
- Отчество
- Вильгельмовна
- Дата исполнения приговора
- 09 март ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 25
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13271. БЕРЗИНА, АЛЬМА ВИЛЬГЕЛЬМОВНА, 21 г. Рд. в г. Риге; — Н. С. 1 р. 2 отд. г. Петрограда. Торг. самог., лиш. св. 1 г., с зач. 26 д. пр. з. Исп. 9 марта 190.
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